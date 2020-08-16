MSB, 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan, kınamız birdir bizim" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü de yer aldı.

Kaynak: DHA