MSB, 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı
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MSB, 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı.

MSB, 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı
16.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:34

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan' görüntü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan, kınamız birdir bizim" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü de yer aldı.


Kaynak: DHA

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