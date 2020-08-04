MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi. Ayrıca tatbikata ilişkin görüntü paylaşıldı. Kaynak: DHA