MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
04.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:08
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi. Ayrıca tatbikata ilişkin görüntü paylaşıldı.
Kaynak: DHA