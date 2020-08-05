MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
05.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:13
Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.
Videoda, tatbikata katılan Türk F-16'larının uçuş görüntülerine de yer verildi.
Kaynak: AA