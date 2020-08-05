MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Videoda, tatbikata katılan Türk F-16'larının uçuş görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA