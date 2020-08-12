MSB 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı MSB 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı.

MSB 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde daha önce tespit edilen yerlere helikopterlerle, tanklarla ve uçaklarla atış yapıldığı görüldü. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Tarihe sığmayan şana, Bayrağa renk veren kana, Ölümden korkmayan cana selam olsun. Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!" denildi.

Kaynak: İHA