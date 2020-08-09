MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı'nın hız kesmeden devam ettiğini ve komandoların verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı'nın hız kesmeden devam ettiğini ve komandoların verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor. Komandolarımız verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor" denildi.

Kaynak: DHA