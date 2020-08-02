MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek icra ettiği TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi. Ayrıca, tatbikata ilişkin görüntüler paylaşıldı. Kaynak: DHA