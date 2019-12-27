MSB: "TSK yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır"
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MSB: "TSK yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır"

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

27.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:07

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (3)

(Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, 'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MSB: "TSK yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır"
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