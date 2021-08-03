MSB: TSK yangınla mücadelede milletinin yanında
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MSB: TSK yangınla mücadelede milletinin yanında

MSB: TSK yangınla mücadelede milletinin yanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangınla mücadeleye destek veren askerlerin görüntülerini paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangınla mücadeleye destek veren askerlerin görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında" denildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Muğla Dalaman yangınına müdahalesine ilişkin görüntüler aktarıldı. Bakanlığın Twitter hesabından görüntülere ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında."

Görüntü dökümü:

- Yangına müdahale eden askerler

Haber:  ANKARA,


MSB: TSK yangınla mücadelede milletinin yanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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