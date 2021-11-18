MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale... - Haberler
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MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...

MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

MSB: Tsk ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 Pkk'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

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AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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