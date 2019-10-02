MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen...

MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen...

MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

02.10.2019 20:08
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen...

MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün gerçekleştirilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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