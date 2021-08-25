MSB: TSK unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı
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MSB: TSK unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı

MSB: TSK unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, yapılan temaslar ve mevcut durum ile şartların değerlendirilmesi sonucu tahliyesine başlandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, yapılan temaslar ve mevcut durum ile şartların değerlendirilmesi sonucu tahliyesine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Bu kapsamda; Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır" ifadelelerine yer verildi. 

Mevcut duruma ilişkin çeşitli temaslar ve değerlendirmelerde bulunulduğu bildirilen açıklamanın devamında, şunlara yer verildi:

"Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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