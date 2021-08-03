MSB: "TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında"

MSB: 'TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...
Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi! Binlerce hektar alan yandı, çam ağaçları kül oldu
Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi! Binlerce hektar alan yandı, çam ağaçları kül oldu
'Yangın söndürme helikopteri düştü' iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
"Yangın söndürme helikopteri düştü" iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: "TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:56:35. #1.16#

title