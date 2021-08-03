MSB: "TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında"

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntüleri paylaştı.