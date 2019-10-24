MSB: "TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk...
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na...
24.10.2019 12:47
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA