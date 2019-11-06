06.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:47

MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA