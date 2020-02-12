MSB: TSK, İdlibli kardeşlerinin yanındadır

12.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:52

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdliblilerin yanında olduğunu belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir" denildi.

Kaynak: DHA