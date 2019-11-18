MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde hukuk çerçevesinde hareket etmektedir"
Haberler » Güncel » MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" - Haber

MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde hukuk çerçevesinde hareket etmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerin yasalara ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğini bildirdi.

18.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:59
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerin yasalara ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et