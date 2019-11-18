MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir"

18.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir."

Kaynak: AA