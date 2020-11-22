MSB: "TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam...

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Dz.Yb.Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - MSB: "TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek" (2)