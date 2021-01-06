MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır

06.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:32
MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), gündemdeki tartışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), gündemdeki tartışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" denildi.

MSB, gündemdeki tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, 'Ölürsem şehit kalırsam Gazi' anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir" ifadeleri kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında "Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle; aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadeleri yer aldı.TSK'nın, anti-demokratik arayışlar içinde olanlara karşı mücadele edeceği vurgusunun yapıldığı açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Fikri Sağlar Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 01:48:49. #1.15#
title