MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), gündemdeki tartışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), gündemdeki tartışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" denildi.

MSB, gündemdeki tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, 'Ölürsem şehit kalırsam Gazi' anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir" ifadeleri kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında "Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle; aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadeleri yer aldı.TSK'nın, anti-demokratik arayışlar içinde olanlara karşı mücadele edeceği vurgusunun yapıldığı açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı