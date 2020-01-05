MSB: Trablus'taki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

05.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:15

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okulu'na okuluna yaptığı saldırıyı şiddet kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okulu'na yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Acımasız saldırıda Libya'nın geleceği olan masum 31 askeri öğrenci şehit edilirken 30'dan fazla öğrenci de yaralandı."

ANKARA, -

Kaynak: DHA