MSB: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Afganistan'a indi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Afganistan'a iniş yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Afganistan'a iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçağın, Afganistan Sağlık Bakanı Ahmad Cevad Osmani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Askeri Ataşe Albay Ertuğrul Bayram Ak ve diğer yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi.

Uçağın karşılanmasına ilişkin görüntülerin de yer aldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan Cumhurbaşkanı Mohammad Ashraf Ghani'ye hitaben yazdığı mektubun da yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA