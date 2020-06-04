MSB: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını bildirdi.
04.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Nijer'e indi" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA