MSB: "Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi"
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Afrika ülkesi Çad'a ulaştığını bildirdi.
26.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:54
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Afrika ülkesi Çad'a ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covıd-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan #TSK'ya ait uçağımız Çad'a indi. Uçağımızı Çad Büyükelçimiz Kemal Kaygısız karşıladı" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA