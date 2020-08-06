MSB: "Tıbbi yardım malzemeleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı"
Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzeme taşıyan uçağın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını bildirdi.
06.08.2020 07:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 07:37
Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzeme taşıyan uçağın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA