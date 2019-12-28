MSB: "Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor"

28.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:29

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da terörün izleri silindikçe hayatın normale döndüğünü bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Rasulayn'da dükkanlarını açan yöre esnafı, hem ticari hayatı canlandırıyor hem de halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA