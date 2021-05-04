MSB: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız
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MSB: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız

MSB: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen mağaraya Mehmetçik girerken çekilen video, "'Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" notu ile paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen mağaraya Mehmetçik girerken çekilen video, "'Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" notu ile paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Şimşek- Pençe Yıldırım operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında belirlenen hedefler tek tek vurularak, imha edilirken, tespit edilen teröristlere ait sığınak ile mağaralar da kullanılmaz hale getiriliyor. Şu ana kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Devam eden operasyon kapsamında, teröristlere ait yeni bir mağara tespit edildi. Bakanlık, Mehmetçik mağaraya girerken çekilen videoyu, Twitter hesabından, "Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajı ile paylaştı.


MSB: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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