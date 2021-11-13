MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı - Haberler
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MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye girmeye çalışan, 1'i kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye girmeye çalışan, 1'i kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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