MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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YPG, PKK

MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde sızma girişiminde bulunan 43 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir" "15 Temmuz 2016 tarihinden...

05.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:10
MSB: 'Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı:

"Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde sızma girişiminde bulunan 43 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir"

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı basın bilgilendirme toplantısında bir ilke imza atarak Korona virüs tedbirleri çerçevesinde karargah ve birliklerin ziyaretçi girişlerine kapatılması dolayısıyla toplantı görüntülerini basınla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan açıklamalarda, İdlib ile ilgili olarak, Rusya Federasyonuyla 5 Mart'ta varılan mutabakat kapsamında Güvenli Koridor'da 15 ve 23 Mart tarihlerinde Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiği, hava şartlarının müsait olması durumuna göre de üçüncü devriyenin koordine edilerek icra edileceği bildirildi. Ayrıca Denizer, ateşkesin uygulanması ve mutabakat ile üzerinde anlaşılan hususların Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini bildirdi.

"Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde sızma girişiminde bulunan 43 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir"

Pınar Bölgesinde son bir ay içerisinde 67 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verildiğini vurgulayan Denizer, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde sızma girişiminde bulunan 43 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 2 Nisan tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 38 devriye icra edilmiştir. Pınar Bölgesinde son bir ayda icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütü tarafından sivilleri hedef alacak şekilde hazırlanmış 27 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 38 adet yönlendirilmiş mayın, 3 adet anti-tank mayını ile 5 kilogram patlayıcı madde tespit edilmiş, toplamda bugüne kadar 2 bin 700'den fazla mayın/EYP bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir."

"Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında birlikler tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbirin alındığını, mayın/EYP temizliğine, yol kontrol noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine de devam edildiğini söyleyen Denizer, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanlarına PKK/YPG terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 70'den fazla taciz/saldırı gerçekleştirildiğini, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verildiğini ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında; 250 kilogramdan fazla Amonyum Nitrat, 2,5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 92 adet fünye ile 92 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 20 binden fazla karton sigara ve 256 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ayrıca, hudut hattında yapılan operasyonda 10 adet piyade tüfeği/makinalı tüfek, 1300'den fazla hafif silah mühimmatı, 12 adet tanksavar silahı, 19 adet el bombası ve 14 adet fünye ele geçirilmiştir. Hudut kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir."

Doğu Akdeniz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini kaydeden Albay Denizer, "Doğu Akdeniz'de, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruçreis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize; faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir. 19 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilen NATO'nun Deniz Muhafızı Odak Harekatına; bir fırkateyn, bir denizaltı ile katılım sağlanmaktadır. İtalyan ve Yunan denizaltılarının da bulunduğu Deniz Görev Grubu Türkiye tarafından komuta edilmektedir. Ayrıca, personelimizin harekata hazırlık durumlarını en üst seviyede idame etmek maksadıyla; Mart ayında üç denizde geniş katılımlı eğitimler icra edilmiştir" aktarımında bulundu.

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir"

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne toplam 19 bin 203 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiğini belirten Albay Olcay Denizer, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerini aktardı.

MSB: 'Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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