MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor

13.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:06

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor" denildi.

Kaynak: DHA