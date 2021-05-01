MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
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MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" denildi. Mesaj ile birlikte Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağarada yaptığı arama tarama çalışmasına ilişkin video paylaşıldı.


MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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