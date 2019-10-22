MSB: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

22.10.2019 12:14
MSB: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et