MSB: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.
22.10.2019 12:14
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com