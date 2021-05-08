MSB: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz
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MSB: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz

MSB: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaşıp, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaşıp, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Bakanlığın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hale getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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