MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi

MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

11.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:19
MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi.


Kaynak: DHA
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