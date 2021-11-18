MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi" - Haberler
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MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı'nın" icra edildiğini bildirdi.

EDİRNE (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı'nın" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Edirne'de bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, 'Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı' icra edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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