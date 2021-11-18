MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı'nın" icra edildiğini bildirdi.
EDİRNE (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı'nın" icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Edirne'de bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, 'Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı' icra edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet