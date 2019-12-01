MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
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MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

01.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:24
MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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