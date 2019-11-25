MSB: Terör örgütünün Azez'deki sivillere yönelik saldırısında 2 ölü, 3 yaralı
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MSB: Terör örgütünün Azez'deki sivillere yönelik saldırısında 2 ölü, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azez'deki terör saldırısına ilişkin PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.

25.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:04
MSB: Terör örgütünün Azez'deki sivillere yönelik saldırısında 2 ölü, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'deki terör saldırısına ilişkin PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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