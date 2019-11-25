MSB: Terör örgütünün Azez'deki sivillere yönelik saldırısında 2 ölü, 3 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azez'deki terör saldırısına ilişkin PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azez'deki terör saldırısına ilişkin PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı." ifadesine yer verildi.