MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı
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MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Resulayn'ın merkezinde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını bildirdi.

04.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:26
MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, 'ın merkezinde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, bu kez de Resulayn merkezde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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