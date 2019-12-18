MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı
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MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Resulayn kentinde düzenlediği bombalı araç saldırısında 1 sivili katlettiğini, 26 sivili de yaraladığını açıkladı.

18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16
MSB: Terör örgütü Resulayn'da 1 sivili katletti, 26 kişiyi yaraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kentinde düzenlediği bombalı araç saldırısında 1 sivili katlettiğini, 26 sivili de yaraladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Resulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskün mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı" denildi.


Kaynak: DHA
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