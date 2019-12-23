MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı"
Haberler » Güncel » MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı" - Haber

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı"

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı.

23.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:30
MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler