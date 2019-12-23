23.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:30

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

(İHA)

Kaynak: İHA