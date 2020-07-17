MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek...
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
17.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:14
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." - ANKARA
Kaynak: İHA