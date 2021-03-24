MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.
24.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:58
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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