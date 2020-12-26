Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:09
Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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