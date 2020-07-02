MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin...
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
02.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:18
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Kaynak: İHA