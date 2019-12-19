19.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." - ANKARA

Kaynak: İHA