MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına...
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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına...

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor.

19.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52
MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." - ANKARA

Kaynak: İHA
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