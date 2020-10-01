Son dakika haberi | MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

01.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:56
Son dakika haberi | MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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