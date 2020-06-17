MSB: Terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.
17.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:05
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.
Kaynak: DHA