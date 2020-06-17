MSB: Terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildi
MSB: Terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.
17.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:06
MSB: Terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.
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ANKARA,
Kaynak: DHA