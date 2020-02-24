MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:11
MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

ANKARA,

 


Kaynak: DHA
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