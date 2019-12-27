27.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:07

MSB: "Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA