MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi
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MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

29.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:55
MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca '' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden arındırılan bölgede komandolar, arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca bu faaliyetler kapsamında komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamayla ele geçirilen roketlerin fotoğrafları da paylaşıldı.


Kaynak: DHA
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